In een kerk in het centrum van de Britse stad Swansea is maandagmiddag de uitvaart van zangeres Bonnie Tyler begonnen. Volgens de BBC hebben zich buiten de Swansea Minster in de Welshe stad zo'n duizend belangstellenden verzameld.

De kist met daarin het lichaam van de overleden zangeres is volgens de Britse omroep onder luid gejuich van de menigte de kerk binnengedragen. Mensen riepen daarbij onder meer 'dankjewel Bonnie', schrijft de BBC. De familie van Tyler liep daarna achter de kist de kerk in, waarbij Tylers nummer If I Sing You a Love Song klonk. Ook haar hit It's a Heartache was te horen.

Afgelopen zaterdag konden mensen al afscheid nemen van Tyler toen haar kist naar haar huis in Mumbles werd gebracht. Tyler overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd in Portugal. Kort daarvoor lag zij in coma na een spoedoperatie aan haar darmen.