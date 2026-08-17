CAGLIARI (ANP/DPA) - Cagliari-aanvaller Yael Trepy ligt op de intensive care van een ziekenhuis in de Italiaanse stad Sassari. Dat meldt de Serie A-club maandag op haar site. Volgens verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, was de 20-jarige Franse voetballer afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad.

"De club staat in constant contact met de medische staf en de familie van de speler en volgt zijn toestand nauwlettend", zo staat in de verklaring van de club uit Sardinië. "Iedereen bij Cagliari leeft mee met Yael en zijn familie. De club vraagt ​​ook om hun privacy volledig te respecteren en zal verdere updates geven zodra die beschikbaar zijn."

Persbureau ANSA meldde dat de Fransman niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Cagliari noemde geen verdere details over de precieze toestand van Trepy of een eventueel zwemongeluk.

Afgelopen vrijdag stond Trepy nog op het veld in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo (1-0).