Veel beroemdheden in stadion bij finale WK voetbal

De finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië kan zondag rekenen op de belangstelling van vele beroemdheden. Onder anderen Beyoncé en haar man Jay-Z volgen de wedstrijd op de tribune van het MetLife Stadium in East Rutherford.

De voormalige Britse stervoetballer David Beckham en zijn echtgenote Victoria hebben hun zoons Cruz en Romeo meegenomen naar de wedstrijd. Ook Romeo's vriendin DJ Kim Trubull is meegekomen. Acteur Tom Cruise had zich ook even bij de familie gevoegd. Hij gaf voor aanvang van de finale een toespraak.

De Spaanse acteur Javier Bardem was eveneens in het stadion om zijn landgenoten aan te moedigen. Ook het gezin van de Spaanse koning Felipe en de Spaanse premier Pedro Sánchez wonen de finale bij. Ook de Amerikaans-Franse acteur Timothée Chalamet met zijn vriendin Kylie Jenner zijn er, net als acteur Matt Damon en diens Argentijnse vrouw Luciana. Actrice Jessica Alba is er met acteur Danny Ramirez, die een Argentijns voetbalshirtje draagt.

Robbie Williams

Acteurskoppel Sarah Jessica Parker en Matthew Broderick is ook gespot, net als komiek Kevin Hart, actrice Julia Garner en tv-presentatrice Gayle King. Richard Gere is met zijn echtgenote gekomen, de Spaanse publiciste Alejandra Silva. The Walking Dead-ster Norman Reedus ook gezien, net als Mad Men-acteur John Hamm. Ook Yolanthe Cabau zit op de tribune. De Nederlandse actrice is geboren op het Spaanse eiland Ibiza. Schaatsster Jutta Leerdam is er ook, samen met haar verloofde Jake Paul.

De Britse zanger Robbie Williams volgt de wedstrijd met zijn vrouw Ayda Field. Hij zong voorafgaand aan de wedstrijd samen met Laura Pausini en Nicole Scherzinger het FIFA-nummer Desire. De Amerikaanse zangeres Jennifer Hudson zong het Amerikaanse volkslied. Ook Post Malone kwam nog voor het begin van de wedstrijd in actie.

Halftime-show

Tijdens de halftime-show, die een klein half uur duurde, kwam opnieuw een legertje artiesten optreden. Onder anderen Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en K-popsterren BTS traden op tijdens de eerste halftime-show ooit bij een finale van het WK voetbal.