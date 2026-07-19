Finale WK gaat verlenging in, rode kaart Argentijn Fernández

EAST RUTHERFORD (ANP) - De finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië heeft na de reguliere speeltijd nog geen winnaar opgeleverd. In East Rutherford bleven doelpunten uit (0-0), zodat een verlenging nodig is om tot een winnaar te komen. Als het ook na verlenging nog gelijk staat, volgt een strafschoppenserie.

Argentinië gaat de verlenging in met een man minder. Middenvelder Enzo Fernández kreeg in de tweede helft twee gele kaarten, waarvan de laatste in de blessuretijd van de tweede helft.

Spanje is beter dan Argentinië en controleert de wedstrijd, maar wist nog niet te scoren. De Argentijnen beperken zich tot verdedigen en komen aan aanvallen vrijwel niet toe. De Spaanse doelman Unai Simón heeft nog bijna niets te doen gehad.

Spanje kan na 2010 de wereldtitel voor de tweede keer winnen, Argentinië na 1978, 1986 en 2022 voor de vierde keer.