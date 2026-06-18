Veel festivals verbieden eigen drank ook tijdens warm weekend

Festivals door heel Nederland bereiden zich voor op een warm weekend. Dit betekent niet dat alle festivals hun beleid aanpassen voor eigen drinken op het terrein. "Eigen drinken, lege flesjes, bidons, zakken, losse doppen of andere items meenemen is niet toegestaan", schrijft Feest in het Park bijvoorbeeld op Instagram.

Feest in het Park, met namen als Bizzey, Django Wagner en La Fuente op de line-up, plaatst wel extra stretchtenten voor meer schaduwplekken. Ook is de overkapping van de Schrobbelèr Karaoke Bar op het Tilburgse festival groter dan normaal. "Smeer je eigen goed in, neem een pet mee en doe luchtige kleding aan", adviseert de organisatie de bezoekers via Instagram.

Bij andere festivals die dit weekend plaatsvinden, is het niet altijd duidelijk of bezoekers zelf een flesje water mee mogen nemen. Zo vraagt Echo's of Amsterdam bezoekers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen, maar meldt het op sociale media niks over drinkwater. "Het is niet toegestaan ​​om eigen eten of drinken mee te nemen", staat op de website.

Pinkpop

In het Brabantse Vierlingsbeek heeft Outlands Festival een vernevelinstallatie om af te koelen. De organisatie van het meerdaagse dancefestival noemt de vooruitzichten "fantastisch" en probeert met zonnebrand en schaduwplekken de bezoekers een "zo comfortabel mogelijk" weekend te bieden. Ook op deze website is te lezen dat bezoekers "geen eigen drank" mee mogen nemen.

Pinkpop vertelde eerder aan het ANP dat bezoekers vanwege de warmte een eigen waterflesje mee mogen nemen. Feest in het Park, Echo's of Amsterdam en Outlands Festival waren donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.