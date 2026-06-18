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Veel sterren op feest Barack Obama in Chicago

18 jun , 21:34Entertainment
anp180626198 1
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Een groot aantal sterren heeft donderdag in Chicago zijn opwachting gemaakt bij de opening van het Obama Presidential Center, een museum en bibliotheek ter ere van het presidentschap van Barack Obama. Onder anderen Bruce Springsteen, Bono, Stevie Wonder, Eddie Vedder, Jennifer Hudson, John Legend en Jennifer Hudson traden voor de oud-president en zijn gezin op.
In het publiek waren ook onder anderen Tom Hanks, Christina Aguilera, Tyler Perry, Oprah Winfrey, Stephen Colbert en Conan O'Brien. Ook oud-presidenten Joe Biden, Bill Clinton en George W. Bush waren op het evenement afgekomen.
Het sterrenfeestje staat in schril contrast met veel evenementen die de huidige president Donald Trump organiseert. Daar blijven grote namen massaal weg.
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