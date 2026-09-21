Veiling spullen Brigitte Bardot brengt bijna miljoen euro op

Een veiling van persoonlijke bezittingen en memorabilia van Brigitte Bardot heeft maandag in Parijs bijna 954.000 euro inclusief veilingkosten opgebracht. Dat is bijna twintig keer zoveel als de vooraf geschatte opbrengst van ongeveer 50.000 euro, meldt persbureau AFP.

In totaal gingen 285 voorwerpen onder de hamer. Twee hondenhalsbanden, die vooraf op slechts 30 euro waren geschat, brachten samen 9400 euro op. Voor een zelfportret van de Franse filmster werd bijna 40.000 euro betaald.

Ook de typemachine waarop Bardot haar autobiografie schreef werd verkocht. Die bracht 4634 euro op. Twee gitaren, die elk op enkele honderden euro's waren geschat, gingen voor respectievelijk 8600 en 11.900 euro van de hand. Drie knuffelzeehondjes leverden bijna 2200 euro op.

Voor de veiling hadden zich ongeveer 3000 bieders aangemeld. De opbrengst gaat naar de Fondation Brigitte Bardot en haar enige zoon Nicolas-Jacques Charrier.