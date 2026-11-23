De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een gewelddadige beroving. Dat bevestigt een woordvoerder aan het ANP. Het zou daarbij gaan om de verdachte die Olcay Gulsen donderdagavond 1 oktober van haar horloge heeft beroofd. De politie noemt de locatie en het tijdstip van de beroving van Gulsen, maar benoemt niet expliciet dat het om haar zaak gaat. De 46-jarige ondernemer deed destijds aangifte van de beroving.

Gulsen werd buiten haar kantoor aan de Sarphatikade in Amsterdam beroofd door een man met een bivakmuts. Volgens haar ging dat op "een heel gewelddadige manier". Na het delict stapte de belager bij een andere gemaskerde man op de scooter. De presentatrice zei na afloop dat ze zich "superonveilig" voelde en hield meerdere niet nader benoemde verwondingen over aan de beroving.

De bestuurder van de scooter is aangehouden, laat de politie weten. Ondertussen gaat de zoektocht naar een tweede verdachte verder. De politie doet dan ook een getuigenoproep.