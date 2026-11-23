DEN HAAG (ANP) - Maandag is een "hele drukke dag" voor de wegenwacht, laat een woordvoerder van de ANWB weten. "Dat begon vanmorgen vroeg, en houdt eigenlijk de hele dag al aan. En dat heeft alles te maken met de vrieskou." Die zorgt vooral voor veel problemen met accu's, die moeite hebben met de lage temperaturen.

Om gestrande weggebruikers zo snel mogelijk te kunnen helpen, worden extra wegenwachten ingezet. Ook de komende dagen, "zolang de vorst aanhoudt", verwacht de ANWB flinke drukte. De bezetting wordt daarop aangepast.

De woordvoerder verwacht maandag in totaal ruim 5000 pechmeldingen, dat is 25 procent meer dan op een gemiddelde maandag.