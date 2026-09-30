Vergevingsgezinde Anouk verwelkomt eventuele comeback Borsato

Anouk zou het helemaal niet gek vinden als Marco Borsato binnenkort een comeback maakt. "Ja, ik bedoel: hij is in principe gewoon vrijgesproken. Hij wil ook muziek maken, neem ik aan, en z'n werk gewoon doen. Dus dat begrijp ik", zei de zangeres woensdag in RTL Boulevard over haar voormalige collega. De twee waren allebei actief als coach in The Voice of Holland. "Ik ben wat dat betreft ook wel iemand die heel vergevingsgezind is."

Toch wringt al het nieuws uit de rechtszaak ook nog een beetje, moet Anouk toegeven. "Maar dat is meer als moeder zijnde", zegt ze. De zangeres vindt bijvoorbeeld dat Borsato wel een grens heeft overschreden door bepaalde appjes te sturen naar een tiener.

De laatste tijd wordt steeds vaker gesproken over een mogelijke terugkeer van Borsato. De zanger zei zelf eerder dit jaar dat hij 2026 wilde gebruiken om zijn batterij weer op te laden, maar sloot niet uit dat hij weer ging optreden. Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak vertelde hij nog dat hij niet wist of hij dat ooit nog zou kunnen.