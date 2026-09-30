Voetbalsters Feyenoord en PSV naar hoofdtoernooi Europa Cup

OSLO (ANP) - De voetbalsters van Feyenoord en PSV hebben in navolging van Ajax het hoofdtoernooi van de Europa Cup bereikt. Feyenoord verloor met 2-1 bij het Noorse Vålerenga, maar had de eerste wedstrijd in Rotterdam met 4-1 gewonnen. PSV verdedigde met succes een 1-0-voorsprong bij Fortuna Hjørring. Het duel in Denemarken eindigde in 0-0.

Feyenoord hield lang de nul in Oslo, maar bij een corner in de 73e minuut kopte invaller Selma Pettersen binnen. In de slotfase zorgde Fleur Stoit voor de gelijkmaker. Ze had een week eerder het vierde doelpunt van Feyenoord gemaakt. Ronja Arnesen schoot in de extra tijd nog de tweede treffer van Vålerenga binnen.

PSV won een week eerder in Eindhoven door een treffer van Liz Rijsbergen. In Hjørring kwamen beide ploegen niet tot scoren.

Ajax plaatste zich eerder op woensdag voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. De Amsterdamse voetbalsters verloren met 1-0 bij WFC Aktobe uit Kazachstan, maar ze hadden de thuiswedstrijd een week eerder met 8-0 gewonnen.