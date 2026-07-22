Vergunning voor muziekfestival in natuurgebied Twiske was terecht

De provincie Noord-Holland heeft in 2022 terecht een vergunning verleend om elk jaar een twee dagen durend muziekfestival te houden in natuur- en recreatiegebied Het Twiske. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door Stichting Hart voor het Twiske. Die vindt dat met name de vogels in het gebied te veel te lijden hebben van het evenement Lentekabinet.

De vergunning gold voor vijf jaar en liep dit voorjaar af. De organisator van het evenement, Dekmantel BV, heeft inmiddels een aanvraag gedaan voor een nieuwe vergunning vanaf 2027.

De stichting was naar de hoogste bestuursrechter gestapt nadat de rechtbank eerder het beroep ongegrond had verklaard. De Raad vindt dat niet is aangetoond dat de korte verstoring blijvende negatieve gevolgen heeft voor het leefgebied van de vogels.

Op het evenement zijn maximaal 16.000 bezoekers toegestaan. Het vond elk jaar eind mei of begin juni plaats. De opbouw van het terrein duurde maximaal zeven dagen en de afbouw vier dagen.