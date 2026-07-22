Verjaardag Harry Potter eind juli gevierd bij theatervoorstelling

De theatervoorstelling Harry Potter en het Vervloekte Kind staat op vrijdag 31 juli stil bij de verjaardag van de fictieve tovenaar. Bezoekers van het stuk krijgen tijdens de voorstelling taart en worden - samen met de cast - na afloop getrakteerd op "een feestelijke verrassing", maakte producent Stage Entertainment woensdag bekend.

In de boeken van J.K. Rowling werd Harry Potter op 31 juli 1980 geboren. De Britse tovenaar viert daarmee dit jaar zijn 46e verjaardag. Acteur Valentijn van Hall, die de rol van Harry Potter speelt in de Nederlandse versie van het stuk, is zelf een paar jaar ouder. "Voor zoveel mensen is Harry Potter meer dan een personage. Zijn elfde verjaardag is het moment waarop hij samen met de lezer voor het eerst de magische wereld instapt. Het is zo bijzonder om dit met fans overal ter wereld te vieren", laat hij weten.

Harry Potter en het Vervloekte Kind gaat voornamelijk over Albus, de zoon van Harry Potter, en zijn vriend Scorpius Malfidus. Het verhaal speelt zich negentien jaar na de gebeurtenissen uit het zevende Harry Potter-boek af. Het stuk ging medio maart in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Naast Van Hall spelen onder anderen Ward van Klinken (Albus), Jary Sluijter (Scorpius), Carolina Dijkhuizen (Hermelien Griffel) en Hayo de Kruijf (Ron Wemel) mee in de voorstelling.