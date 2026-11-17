Tom Jones heeft aanstaande zomer twee grote headlineshows ingepland op festivals in het Verenigd Koninkrijk. De 86-jarige zanger, die kwakkelt met zijn gezondheid, staat op 20 juni in Liverpool op On the Waterfront en op 30 juni bij het Blenheim Palace Festival in Oxfordshire.

Jones is onlangs weer begonnen met optreden, nadat hij door ziekte een aantal concerten moest annuleren. Eerder deze maand vertelde hij zijn fans dat hij vreesde dat zijn leven "voorbij" was nadat hij in een ziekenhuis in de VS was opgenomen.

In september kwam de It's Not Unusual- en Delilah-zanger ook al onder de aandacht vanwege zijn vertrek als jurylid bij The Voice UK. Hij claimde weggestuurd te zijn door het programma. "Laat het duidelijk zijn: ik wil The Voice niet verlaten, want ik hou van de show en waardeer het publiek enorm", aldus Jones.