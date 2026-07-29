Vermeend slachtoffer van D4vd was niet zwanger tijdens moord

De 14-jarige Celeste Rivas Hernandez was niet zwanger toen ze werd vermoord. Dat bevestigt de openbaar aanklager uit Los Angeles aan het Amerikaanse tijdschrift PEOPLE. Er was twijfel ontstaan nadat de informatie onder het kopje "Zwanger" op de overlijdensakte van Hernandez was veranderd van "nee" naar "onbekend".

Eerder werd duidelijk dat Hernandez op 13-jarige leeftijd wel zwanger is geweest van de Amerikaanse zanger D4vd, die toen zelf 19 jaar oud was. Hernandez brak de zwangerschap af, omdat de twee niet voor een kind zouden kunnen zorgen. Dat bleek uit openbaar gemaakte berichten.

Maandag werd bekend dat zanger D4vd terecht moet staan voor de moord op Hernandez. Een rechter in Los Angeles oordeelde dat de aanklagers voldoende bewijs hebben aangedragen om de strafzaak tegen de 21-jarige artiest voort te zetten.

D4vd, die eigenlijk David Anthony Burke heet, wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben doodgestoken en haar lichaam te hebben verminkt. Ook wordt hij ervan verdacht Hernandez seksueel misbruikt te hebben. Het zwaar ontbonden lichaam van Hernandez werd in september vorig jaar gevonden in een Tesla die geregistreerd stond op het adres van Burke.