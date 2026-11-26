De voormalige BBC-nieuwslezer Huw Edwards maakt binnenkort zijn opwachting in een nieuwe documentaire van Channel 4. Channel 4 Documentaries deelt op Instagram een voorproefje van de docu, die op dinsdag wordt uitgezonden. Daarin wordt Edwards gevolgd in de nasleep van zijn veroordeling in een kinderpornozaak.

Volgens Channel 4 wordt Edwards voor het eerst publiekelijk ondervraagd over zijn misdrijven. "Deze documentaire biedt een ongemakkelijke blik op wat er gebeurt wanneer een voorheen geliefd publiek figuur het vertrouwen van de mensen beschaamt, en stelt de vraag: wat betekent verantwoording afleggen eigenlijk na een ernstige strafrechtelijke veroordeling?"

In het fragment dat Channel 4 deelde, is Edwards te zien. "Je wil dat ik analyseer wat ik deed? Serieus?", zegt de veroordeelde tv-persoonlijkheid geagiteerd.

Edwards behoorde voor zijn veroordeling tot een van de bekendste Britse mediafiguren. Hij presenteerde onder meer het nieuws bij belangrijke gebeurtenissen, zoals het overlijden van koningin Elizabeth.