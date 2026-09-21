Veroordeelde Pichal aan het woord in docu over kindermisbruik

De Belgische voormalige radio-dj Sven Pichal komt aan het woord in een nieuwe documentairereeks over kindermisbruik van streamingdienst Streamz. Volgens Belgische media doet hij voor het eerst zijn verhaal over zijn daden sinds hij eind 2024 werd veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik.

Volgens de maker was de zaak van Pichal de aanleiding voor de documentairereeks Het Bestaat. "Toen zijn zaak in de media kwam, zag je enerzijds veel emotie en afkeer en anderzijds heel wat opiniestukken met nuance en met de vraag om te durven praten over kindermisbruik, want het bestaat", zegt maakster Tess Uytterhoeven.

Naast slachtoffers van kindermisbruik komen in Het Bestaat ook partners van daders en veroordeelde plegers zelf aan het woord. De plegers komen met uitzondering van Pichal anoniem aan het woord.

Volgens Pichals advocaat is de beslissing om mee te werken aan de documentaire in samenspraak met zijn begeleiding genomen. Walter Damen zegt dat zijn cliënt dat niet doet om de feiten te bagatelliseren of begrip te vragen. "Wel vanuit de overtuiging dat een samenleving die seksuele feiten wil voorkomen, ook moet durven onderzoeken hoe mensen tot dergelijke feiten komen, welke mechanismen daarbij een rol spelen en waar preventie mogelijk moet worden gemaakt", aldus Damen bij de VRT.