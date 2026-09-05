Duane "Keffe D" Davis, die maandag schuldig werd bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur, houdt vol dat hij onschuldig is. In zijn eerste interview sinds de uitspraak zegt Davis tegen The Hollywood Reporter dat hij verwacht in hoger beroep vrij te komen.

"Ik ben onschuldig. Ze hebben een onschuldige man in de gevangenis gezet", zegt de 63-jarige Davis. Hij ontkent dat hij in Las Vegas was toen Shakur in 1996 werd neergeschoten. Eerdere verklaringen waarin hij over zijn betrokkenheid bij de moord sprak, zouden volgens Davis grotendeels verzonnen zijn. Hij zegt die verhalen onder meer te hebben verteld om geld te verdienen.

Davis werd na ruim twee uur beraad door een jury schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanval op Shakur, hoewel hij niet zelf zou hebben geschoten. Zijn straf wordt op 13 oktober bepaald.