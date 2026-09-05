De Deense koningin Mary is zaterdag tijdens een herdenking in Kopenhagen geëmotioneerd geraakt. Tijdens de jaarlijkse Vlagdag moest de koningin een traan wegvegen toen het nummer Lyse Nætter van de Deense zangeres Alberte Winding werd gespeeld, meldt het Deense tijdschrift Billed-Bladet.

Mary heeft eerder verteld dat het lied veel emoties bij haar oproept. Lyse Nætter verscheen in 1991 en werd door luisteraars en gebruikers van de Deense omroep DR ooit verkozen tot beste Deense lied aller tijden.

Mary woonde de herdenking samen met koning Frederik bij. Op de Deense Vlagdag worden jaarlijks militairen en andere Denen geëerd die voor het land zijn uitgezonden. Ook wordt stilgestaan bij mensen die tijdens een uitzending om het leven zijn gekomen.