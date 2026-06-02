De Amerikaanse zangeres Phoebe Bridgers geeft een groot verrassingsconcert in Madison Square Garden in New York. Op Instagram deelt de zangeres een reeks foto's van posters die in de stad zijn opgehangen. Het concert vindt donderdag plaats.

Opbrengsten van de show gaan naar de organisatie Community Justice Exchange, meldt streamingdienst Tidal, die het optreden organiseert. De organisatie betaalt onder meer borgtochten van mensen die zijn opgepakt door de immigratiedienst. De kaartjes kosten 1 dollar, maar bezoekers kunnen ervoor kiezen om meer te betalen.

Volgens Tidal is de vraag naar tickets groot. Geïnteresseerden kunnen zich daarom inschrijven voor een wachtlijst, waarvoor bezoekers willekeurig worden geselecteerd.

Dit jaar gaf Bridgers meerdere verrassingsoptredens in de Verenigde Staten, waar ze volgens The Hollywood Reporter ook nieuwe muziek speelde. In 2020 bracht de zangeres haar meest recente album uit, Punisher.