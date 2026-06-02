FLEMMING: liever zingen dan speechen bij trouwceremonie

Zanger FLEMMING heeft met plezier opgetreden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) tijdens de Trouwmarathon van 100% NL. De vier ceremonies die hij dinsdagochtend deed, voelden als "een vuurdoop", vertelt de zanger aan het ANP. "Het is mooi om onderdeel te zijn van iemands speciaalste dag", aldus FLEMMING. "Maar ik sta toch liever te zingen dan te speechen. Dat voelt voor mij natuurlijk heel vertrouwd."

De zanger heeft de ceremonies samen met de radiozender voorbereid. "Ze hebben hele goede interviews gedaan, bijvoorbeeld over hoe ze elkaar hebben ontmoet", legt FLEMMING uit. "Daarvan heb ik een eigen versie kunnen maken."

Daarnaast heeft hij voldoende bruiloften meegemaakt om inspiratie uit te putten. "Ik heb bij veel ceremonies gespeeld en ik vond het altijd fijn als de babs een beetje rust bracht, de aanwezigen af en toe aankeek en zich ook vaak tot het stel richtte."

'Meer druk'

"Ik vond het ook mooi om het een keer omgedraaid te zien", vervolgt de zanger. "Een van de bruiden ging voor de bruidegom zingen terwijl hij aan kwam lopen. Ze was wel zenuwachtig, want ze deed het gelijk op de radio. Dat was heel dapper."

FLEMMING denkt niet dat hij in de toekomst nog vaak als babs zal optreden. "Er staat meer druk op dan als ik het muzikaal zou begeleiden, want dat is mijn comfortzone." Volgens de zanger ligt het eraan wie het vraagt. "Ik heb geen brandend verlangen om het vaker te doen", lacht hij. "Maar ik vond het wel heel leuk."

De Trouwmarathon wordt dinsdag de hele dag uitgezonden op zender 100% NL vanaf de boot waar de ceremonies plaatsvinden. Naast FLEMMING treden ook radiodj's Rob van Someren en Barry Paf en presentatrice Irene Moors op als babs. In totaal worden elf stellen getrouwd.