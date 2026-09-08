Verslaggeefster Merel Ek ten huwelijk gevraagd

Politiek verslaggever Merel Ek gaat trouwen. Haar vriend heeft haar afgelopen zomer tijdens een vakantie op Terschelling ten huwelijk gevraagd, onthult ze dinsdag in de podcast HNM De Podcast.

De 32-jarige Ek zegt dat ze het aanzoek op het strand totaal niet zag aankomen. "Ik schrok me echt dood", aldus de verslaggeefster, die vaak te zien is in het SBS6-programma Vandaag Inside. "Ik was helemaal flabbergasted. Het moment is ook in een soort waas voorbijgegaan. Ik dacht: wat doe jij nou?"

Ek en haar partner hebben samen al een kind. Hun zoon werd vorig jaar zomer geboren.