Festivalgangers die vrijdag en zaterdag naar Appelpop of Smeerboel gaan, krijgen waarschijnlijk maar met weinig regen te maken. Weeronline meldt dat er vrijdag nog enkele buien over Nederland trekken, maar dat het zaterdag zonniger wordt met hogere temperaturen.

Het tweedaagse festival Appelpop start vrijdag in Tiel nog met kleine regenbuien. Later op de dag klaart het al op, waarbij de temperatuur rond de 19 graden ligt. De volgende dag kan er in de ochtend nog een beetje motregen vallen, maar al snel komt de zon door op Appelpop, waar onder meer FLEMMING, Suzan & Freek en BLØF optreden. Zaterdag wordt afgesloten met veel zon, waarbij het maximaal 21 graden wordt.

Het festival Smeerboel in Utrecht vindt alleen op zaterdag plaats met ongeveer gelijke weersomstandigheden. Ook daar worden temperaturen rond de 21 graden verwacht. In de avond daalt de temperatuur tot 17 graden, nadat de zon onder is wordt het snel een stuk kouder.

Zondag, wanneer evenementen zoals Open Monumentendag en het TAPT Festival in Amsterdam plaatsvinden, worden de weersomstandigheden slechter. Volgens Weeronline trekken er buien vanuit het westen over het land, in combinatie met meer wind.