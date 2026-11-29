Verslaggever Thom Goderie van Shownieuws gaat trouwen. De 36-jarige reporter deelt op Instagram een foto waarop hij zijn verlovingsring toont. Zijn partner Tommy schrijft bij de foto: "Birthday party and he said YES!"

Onder het bericht stromen de felicitaties binnen. Thom en Tommy leerden elkaar kennen in 2024. In gesprek met het magazine Winq vertelde Goderie dat zij elkaar ontmoetten in de lift van een luxe hotel waarin zij samen vast kwamen te zitten. Het stel woont in Amsterdam.

Goderie werd een bekende Nederlander toen hij in 2011 werd verkozen tot Mr Gay Netherlands.