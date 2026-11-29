CHESTE (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is derde geworden in de laatste race van het Moto2-seizoen, de Grote Prijs van Valencia. De wereldtitel ging in een spannende race naar de Spanjaard Manuel González. De overwinning in de GP van Valencia was voor de Australiër Senna Agius.

Veijer speelde een belangrijke rol in de titelstrijd. Vier rondes voor het eind haalde de Nederlander de Spanjaard Izan Guevara in, die daarmee virtueel achter González kwam te staan in de WK-stand. Veijer reed de laatste rondes met Guevara en González vlak achter hem. Guevara deed nog een ultieme poging om Veijer in te halen, maar slaagde daar niet in.

Voor Veijer is het de derde podiumplaats van dit seizoen. De 21-jarige coureur van Red Bull KTM Ajo eindigde in 22 races tien keer in de top 10.

De andere Nederlander, Zonta van den Goorbergh (20), werd zeventiende in zijn laatste race in de Moto2.