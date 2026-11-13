Haar vertrek bij Nightwish was voor Floor Jansen geen makkelijke keuze. In een interview met het AD vertelt de zangeres dat er niet één reden was die haar deed besluiten om na dertien jaar te stoppen als frontvrouw van de Finse metalband.

"Kijk, je moet het zien als een relatie. En net als iedere relatie is er meestal niet één reden waarom je besluit uit elkaar te gaan, tenzij er iets heftigs is gebeurd. Dat was in ons geval niet zo. Op een gegeven moment groeiden we niet samen door", licht de zangeres toe. Hoewel ze niet verder wil uitwijden over de precieze reden, "is het in elk geval geen lichtzinnig besluit geweest." Ze vertelt dat ze de band nog wel spreekt.

Nadat het nieuws over haar vertrek afgelopen oktober naar buiten was gekomen, durfde Jansen eerst niet op haar telefoon te kijken. "Ik was een beetje bang dat fans me zouden cancelen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Ik kreeg ontzettend veel warme steunbetuigingen van mijn achterban."

Jansen gaat verder als soloartiest en bracht recent de single uit met de toepasselijke titel Everything is moving on. Het nummer staat op haar tweede soloalbum, dat op 15 januari verschijnt.