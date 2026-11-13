TERSCHELLING (ANP) - De Kustwacht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met verschillende boten, een helikopter en een eigen vliegtuig gezocht naar een zeiljacht boven Terschelling. Er waren meldingen binnengekomen dat er al 24 uur geen contact was geweest met de vier opvarenden. Het jacht, genaamd Luna, is niet aangetroffen en het zoeken is gestaakt, aldus een woordvoerder van de Kustwacht vrijdagochtend.

De woordvoerder benadrukt dat het schip niet per se in nood hoeft te zijn. "Op de zee is hier en daar geen bereik." Wel zijn berichten uitgestuurd naar scheepvaartverkeer op de Noordzee om uit te blijven kijken naar het jacht. Ook de Deense en Noorse kustwachten zijn gewaarschuwd.

"Er is heel intensief gezocht, ook door de Duitsers, en niets gevonden", zei de woordvoerder. Er is ook gezocht in en rond de havens van de Waddeneilanden.