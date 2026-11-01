De verwonding die regisseur Michael Mann zaterdag opliep op een schietbaan in Los Angeles is "oppervlakkig". Dat meldt een woordvoerder van de 83-jarige Mann volgens ABC News. De regisseur mag het ziekenhuis weer verlaten.

Mann raakte zaterdag gewond toen zijn wapen afging in zijn holster. Hij werd geraakt aan zijn been.

De regisseur is bekend van onder meer de films Heat (1995), The Insider (1999) en The Aviator (2004). Hij won onder meer een BAFTA en twee Emmy Awards. Ook werd hij vier keer genomineerd voor een Oscar.