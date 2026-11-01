LIVERPOOL (ANP) - Arsenal staat weer aan kop van de Premier League. De titelverdediger won de uitwedstrijd tegen Liverpool (0-1). Kai Havertz maakte het enige doelpunt.

Arsenal heeft een voorsprong van 3 punten op Manchester City, dat zaterdag voor eigen publiek van Brighton & Hove Albion verloor (0-1). Brighton is de verrassende nummer 3 van de ranglijst met 5 punten minder dan Arsenal. Liverpool staat vijfde en zag de achterstand op de koploper oplopen tot 9 punten.

Liverpool drong aan na de treffer van Havertz. Florian Wirtz raakte de lat namens de thuisploeg. Arsenal verdedigde uitstekend en liet zien waarom het de minst gepasseerde defensie van alle ploegen in de Premier League heeft. De club incasseerde in negen speelronden slechts vijf tegentreffers.

Virgil van Dijk en Cody Gakpo verschenen aan de aftrap voor Liverpool. Ryan Gravenberch bleef op de bank bij de thuisploeg. Hij moest plaatsmaken voor het 19-jarige talent Trey Nyoni. Jurriën Timber had een basisplaats bij Arsenal.