Verzetsmuseum wijdt grote expositie aan Hella de Jonge

Het Verzetsmuseum in Amsterdam wijdt dit najaar een expositie aan het werk van kunstenares Hella de Jonge. In de expositie Dichter bij hun ziel zijn tientallen schilderijen van de kunstenares te zien "waarin persoonlijke geschiedenis en collectieve herinneringen samenkomen", aldus het museum. "In haar werk onderzoekt zij de doorwerking van oorlog en familieverleden, en geeft zij een stem aan wie ontbreekt of verzwegen werd. Intiem en universeel, verbindend en troostrijk."

De Jonge is een veelzijdige artiest. Zij danst, speelt viool, maakt beelden, decors en kostuums. Sinds de coronapandemie heeft zij zich meer toegelegd op schilderen. "Door het schilderen leert Hella de familie kennen die ze nooit ontmoet heeft", stelt het Verzetsmuseum.

Haar Joodse ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken, terwijl bijna hun volledige familie werd vermoord. Daar werd thuis niet over gepraat. "De sfeer in het gezin is kil en haar ouders zijn streng", schrijft het museum in een toelichting. "De kleine Hella heeft de drang om te leven, te dansen, onvoorzichtig te doen. Het botst. Het contact met haar ouders blijft hun hele leven moeizaam."

In haar schilderijen "smelten beelden uit recente oorlogen samen met beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Hella ziet herhalingen van thema's: het verlies van onschuld, het lijden van kinderen." De expositie bestaat uit 37 recent gemaakte doeken van De Jonge en twee beeldhouwwerken. De expositie is te zien vanaf 18 september.