Sigrid Kaag is de vijfde gast in de laatste reeks van het programma Zomergasten. De oud-D66-leider en voormalig vicepremier is te gast bij presentatrice Janine Abbring op 23 augustus.

Kaag vindt naar eigen zeggen "het verhaal over onze gedeelde menselijkheid belangrijk voor deze avond. Uiteindelijk is dat toch waar we allemaal op teruggeworpen worden: wie we zijn als mensen, onze feilbaarheid. Ik hoop dat we inzien dat mensen ver weg dezelfde dromen hebben als wij."

Andere gasten in het programma dit seizoen zijn onder anderen Peter Pannekoek, Tommy Wieringa en Merel Pauw. Het is het laatste seizoen. Het programma begon in 1988.