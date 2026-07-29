Viaplay komt met documentaire over Formule 1 op Zandvoort

Viaplay komt in aanloop naar de voorlopig laatste Formule 1-race in Zandvoort met een documentaire over de GP van Nederland. Die keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug. In Dutch Grand Prix: Tegen Alle Verwachtingen In vertellen alle hoofdrolspelers over de realisatie daarvan, heeft de streamingdienst woensdag aangekondigd.

In de documentaire worden onder meer de eerste onderhandelingen met de Formule 1 en de zoektocht naar financiële steun getoond. Ook komt de ingrijpende verbouwing van het toen verouderde circuit aan bod. Het programma is vanaf zondag te zien op Viaplay.

De laatste GP van Nederland wordt in het weekend van 21 tot en met 23 augustus verreden. Alle Formule 1-programma's, inclusief de race, zijn dan voor iedereen te volgen, ook voor kijkers zonder abonnement.