Fenerbahçe met Aké door naar derde voorronde Champions League

ZABRZE (ANP) - Fenerbahçe heeft zich ten koste van Górnik Zabrze geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De Turkse club van de Nederlanders Nathan Aké en Jayden Oosterwolde speelde in de returnwedstrijd in Polen met 1-1 gelijk. Fenerbahçe had de eerste wedstrijd in Istanbul met 1-0 gewonnen.

De Braziliaan Talisca maakte in de twaalfde minuut de 1-0 van Fenerbahçe uit een strafschop. Michal Sáček trok vlak voor rust de stand gelijk namens de thuisploeg. De van Manchester City overgekomen Aké en Oosterwolde speelden de hele wedstrijd, hun landgenoot Anthony Musaba viel in.

Na de uitschakeling voor de Champions League gaat Górnik Zabrze door naar de derde voorronde van de Europa League. De Poolse ploeg treft daarin de winnaar van de confrontatie tussen FC Twente en Ferencváros, die donderdag in Hongarije hun tweede duel spelen. Twente verloor vorige week de thuiswedstrijd met 2-1.