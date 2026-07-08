Victoria Beckham kan niet geloven dat het woensdag precies dertig jaar geleden is sinds de debuutsingle Wannabe van de Spice Girls verscheen. De zangeres en modeontwerpster stond op Instagram stil bij de release van de single die "ons leven voor altijd veranderde".

"Ik zal altijd dankbaar zijn dat ik deel heb mogen uitmaken van deze reis. Ontzettend bedankt aan onze fans voor alle liefde en steun door de jaren heen, en aan mijn Spice Girls-zussen: ik hou ontzettend veel van jullie allemaal!!!", schrijft de 52-jarige Beckham bij een foto uit de oude doos.

Ook de andere leden van de Spice Girls vierden het jubileum van het nummer. Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie Chisholm deelden allemaal een bericht via sociale media, net als het officiële Spice Girls-account op Instagram.

De vrouwengroep had na Wannabe ook succes met nummers als Spice Up Your Life en Stop. De laatste keer dat de groep als vijftal optrad, was in 2012 bij de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen. In 2019 was er nog wel een concerttour, maar daar deed Beckham niet aan mee.