Kroonprins Haakon van Noorwegen reist in de komende dagen naar de Verenigde Staten om de kwartfinale op het WK voetbal tussen Noorwegen en Engeland bij te kunnen wonen. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit vorige maand een longtransplantatie onderging.

Haakon lost zijn kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus af, die dit toernooi al twee wedstrijden van de Noorse voetballers zagen. De kroonprins bleef vooralsnog thuis om zijn vrouw te ondersteunen. De laatste wedstrijd tegen Brazilië keek hij samen met Mette-Marit in het paleis. Na afloop mengde hij zich tussen de feestvierders in Oslo en deed hij onder meer mee met de inmiddels beroemde Viking Row.

Dat Haakon nu op reis gaat, lijkt een goed teken. Eerder liet het paleis nog weten dat de kroonprins voorlopig geen verre reizen onderneemt vanwege de gezondheid van zijn vrouw.

Ondanks dat Mette-Marit de wedstrijd tegen Brazilië thuis mocht volgen, is ze nog niet uit het ziekenhuis ontslagen. "Als dat het geval is, zullen we er melding van maken", liet een woordvoerder van het hof eerder deze week aan de Noorse omroep NRK weten.