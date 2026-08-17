Videogame Kingdom Hearts rouwt om Kairi-actrice Hayden Panettiere

Niet alleen collega's uit de filmwereld rouwen maandag om het overlijden van actrice Hayden Panettiere, ook in de gameindustrie wordt stilgestaan bij haar dood. De videogamereeks Kingdom Hearts, waarin de actrice jarenlang de stem insprak van het personage Kairi, schrijft in een verklaring op Instagram "diepbedroefd" te zijn door het nieuws dat de Amerikaanse op 36-jarige leeftijd is overleden.

"Met haar rol als Kairi gaf Hayden de Kingdom Hearts-serie warmte, een hart en een onvergetelijke stem", staat in het bijschrift van een afbeelding van het meisje. "Onze gedachten zijn bij haar familie, vrienden en geliefden."

Kingdom Hearts is een videogamereeks die de werelden en personages van Disney en de Final Fantasy-reeks met elkaar vermengt. Kairi, in meerdere spellen ingesproken door Panettiere, is de vriendin van hoofdpersoon Sora. Haley Joel Osment, die de stem van Sora inspreekt, deelde maandag in zijn Instagram Story een foto van Panettiere waarbij hij "Rust in vrede" had geschreven.

Eind 2027 wordt de nieuwste editie uit de spellenreeks, Kingdom Hearts IV, verwacht. Het is niet bekend of Kairi ook in die game terugkeert en of Panettiere daarin dan ook te horen is als het personage.