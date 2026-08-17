Sky News: FIFA ontslaat topman die Infantino bekritiseerde

LONDEN (ANP) - De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour, maar noemt geen reden.

Operationeel directeur Lamour zou moeten vertrekken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Hij zei dat medewerkers van de FIFA met het plan waren misleid.

Sky News baseert zich op een in handen gekregen brief van Mattias Grafström, secretaris-generaal van de FIFA, aan de vicevoorzitters en raadsleden van de FIFA.

De wereldvoetbalbond hield het bij een korte verklaring. "De FIFA kan bevestigen dat de samenwerking met Kevin Lamour op 17 augustus is beëindigd. We bedanken Kevin voor zijn twee jaar dienstverband en wensen hem veel succes voor de toekomst."

Sky News meldt dat de medewerkers van de FIFA maandagavond op de hoogte zijn gesteld van zijn vertrek.