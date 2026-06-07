De videogame Marvel 1943: Rise of Hydra, die bijna vijf jaar geleden werd aangekondigd, komt dit jaar waarschijnlijk niet meer uit. Aanvankelijk zou het spel in 2025 en daarna begin dit jaar verschijnen, maar de release werd meerdere keren uitgesteld.

Volgens topman Shawn Kittelsen van ontwikkelaar Paramount Games Studio komt het spel er wel, maar moeten fans nog even wachten om het te kunnen spelen. "Ik denk niet dat het in 2026 uitkomt", zegt hij tegen entertainmentplatform IGN. Volgens Kittelsen neemt de studio de tijd om de game helemaal te polijsten, in plaats van deze gehaast uit te brengen.

De game speelt zich af in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. De spelers krijgen de beschikking over vier personages om mee te spelen, onder wie de superhelden Captain America en Black Panther. Onder meer bezet Parijs wordt aangedaan als speellocatie in het spel.