Videoland herdenkt Mats Grotenbreg als 'warm en geliefd persoon'

Amateurvoetballer Mats Grotenbreg, ook bekend als deelnemer aan het Videoland-realityprogramma The Bachelorette, wordt door de streamingdienst herinnerd als een "warm en geliefd persoon". Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van het overlijden van de 28-jarige man.

Grotenbreg kwam donderdag om het leven nadat hij door een boot werd aangevaren tijdens het zwemmen bij de Mookerplas in het noorden van Limburg. De politie zegt dat een verdachte is aangehouden. Het is niet bekend of het om de bestuurder van de boot gaat.

"Hij was een warm en geliefd persoon, met wie we een bijzondere tijd hebben gehad tijdens de opnames van De Bachelorette. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte toe", aldus de zender.

De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules, zijn voormalige club, wenst zijn nabestaanden "alle kracht dit verlies te dragen". Met Hercules schakelde Grotenbreg in 2023 verrassend Ajax uit in de KNVB Beker. Grotenbreg maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt.