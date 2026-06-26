Festival Lago Lago schenkt overdag geen alcohol om code rood

Het festival Lago Lago in de Achterhoek schenkt vanwege code rood tot vrijdagavond geen alcohol. Bezoekers kunnen in ieder geval tot 18.00 uur geen alcoholisch drankje bestellen, meldt de organisatie op sociale media. "Daarna bekijken we de situatie per uur", schrijft het festival.

Ook adviseert de organisatie bezoekers om genoeg te blijven drinken, genoeg zonnebrand te smeren en vaak in de schaduw te gaan zitten. "We doen het samen!", aldus Lago Lago. "Hou elkaar goed in de gaten."

Lago Lago vindt plaats in de buurt van de Achterhoekse plaats Braamt. Daar wordt het volgens Weeronline vrijdag 39 graden, met een gevoelstemperatuur van 40 graden. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincie Gelderland tot 23.00 uur.