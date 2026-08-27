Vier acteurs toegevoegd aan cast Snoop Dogg-film

De cast van de biografische film over Snoop Dogg is uitgebreid met vier acteurs. Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne en Jonica Booth hebben rollen gekregen in Snoop, meldt Deadline.

DeLeon Hayes speelt Shante Broadus, de vrouw van Snoop Dogg. Sholotan vertolkt rapper Kurupt, Champagne neemt de rol van Nate Dogg op zich en Booth speelt rapper The Lady of Rage. Eerder werd al bekend dat Jonathan Daviss de hoofdrol van Snoop Dogg op zich neemt en Lauren London zijn moeder speelt.

Craig Brewer regisseert de film, die gaat over het leven en de carrière van de rapper. Snoop Dogg is zelf als producent bij het project betrokken.