Zweedse koninklijke familie leeft mee met Noren

De Zweedse koninklijke familie staat in nauw contact met de Noorse, nu de gezondheid van koning Harald ernstig is verslechterd. De twee families zijn goed met elkaar bevriend.
Het Zweedse hof laat aan de Noorse krant VG weten dat de berichtgeving over Harald op de voet wordt gevolgd. "Onze koninklijke familie heeft nauw contact met de Noorse koninklijke familie en betuigt haar volledige steun", aldus het paleis.
De 89-jarige Harald woonde in april nog de festiviteiten rondom de 80e verjaardag van koning Carl Gustaf bij in Stockholm.