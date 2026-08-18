Vier ambassadeurs voor Week van het Verboden Boek

Milouska Meulens, Stine Jensen, Twan Vet en Christine Otten zijn dit jaar ambassadeurs van De Week van het Verboden Boek. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend. Met lezingen, mediaoptredens en publieke gesprekken vragen de vier schrijvers aandacht voor collega's die worden bedreigd, vervolgd of die het zwijgen wordt opgelegd om hun werk.

Meulens zet zich in voor de Argentijnse schrijver María Sol Fantin, Jensen voor de Italiaanse auteur Roberto Saviano, Vet voor de Oeigoerse academicus Ilham Tohti en Otten voor de Palestijnse schrijver en kunstenaar Bisan Nateel. "De vrijheid van de schrijver is cruciaal voor een vitale democratie", aldus filosoof en schrijver Jensen.

Tijdens De Week van het Verboden Boek vragen boekhandels en bibliotheken gezamenlijk aandacht voor leesvrijheid, vrije toegang tot informatie en boeken die ergens ter wereld verboden of gecensureerd worden. De tweede editie van de themaweek vindt plaats van 19 tot en met 27 september en is een gezamenlijk initiatief van Probiblio, PEN Nederland, CPNB, de Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond.