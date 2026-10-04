Vier boeken van de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren over Pippi Langkous zijn in het eerste weekend van de Kinderboekenweek bekroond met het predicaat Gouden Boek. Van Pippi Langkous, Pippi Langkous gaat aan boord, Pippi Langkous in Taka-Tukaland en de omnibus Pippi Langkous werden ieder meer dan 75.000 exemplaren verkocht, heeft boekenkoepel CPNB zondag bekendgemaakt.

Emile Op de Coul van uitgeverij Ploegsma noemt het bijzonder dat de verhalen over Pippi Langkous nog altijd "generaties lezers blijft aanspreken". "We zijn er bij Ploegsma erg trots op om al sinds 1964 de vaste uitgever van Astrid Lindgrens boeken in Nederland te zijn. Een zeer bijzondere en legendarische schrijver."

Het eerste boek over Pippi Langkous verscheen in 1945 en sindsdien groeide het meisje, bekend van haar rode vlechten, uit tot een van de bekendste kinderboekfiguren ter wereld. Haar avonturen zijn vertaald in tientallen talen en vormden de basis voor films, musicals en toneelstukken.