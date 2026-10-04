Het Belgische hof heeft zondag ter gelegenheid van de 21e verjaardag van prins Emmanuel een nieuwe foto van hem gedeeld. De foto is gemaakt op het Koninklijk Domein van Laken, meldt het hof op Instagram.

"Hiep hiep hoera! Prins Emmanuel viert vandaag zijn 21ste verjaardag", schrijft het hof. Op de foto poseert Emmanuel met zijn handen in zijn zakken buiten in het groen.

Emmanuel is het derde kind van koning Filip en koningin Mathilde. Hij heeft een oudere zus, prinses Elisabeth, een oudere broer, prins Gabriël, en een jongere zus, prinses Eléonore.