Het vierde seizoen van de Franse misdaadserie Lupin is vanaf 23 oktober te zien op Netflix. Dat kondigt de streamingdienst maandag aan. Netflix deelt ook de poster voor de nieuwe reeks, waarop hoofdrolspeler Omar Sy vanaf de Eiffeltoren op Parijs neerkijkt.

Het nieuwe deel telt acht afleveringen. Dat is er eentje meer dan het vorige seizoen, dat zeven afleveringen besloeg. Naast Sy in de rol van de charismatische dief Assane Diop, keren ook Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab en Shirine Boutella terug. Théo Christine en Laïka Blanc-Francard zijn nieuw in de cast.

De Franse Netflix-hit gaat over een meesterdief die zich in zijn daden laat inspireren door de fictieve inbreker Arsène Lupin. Het eerste seizoen kwam uit in 2021. De derde reeks ging in oktober 2023 in première.