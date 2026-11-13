Roger Waters gaat scheiden van zijn vijfde vrouw Kamilah Chavis. De Pink Floyd-zanger heeft dinsdag een echtscheiding aangevraagd in New York, blijkt uit documenten die Amerikaanse media hebben ingezien.

De 83-jarige Waters was sinds 2021 getrouwd met Chavis. Ze hadden elkaar leren kennen tijdens een van de concerten van Waters, waarbij Chavis zijn chauffeur was.

Waters, die als medeoprichter van Pink Floyd de band in 1985 verliet, scheidde vier keer eerder. Hij was getrouwd met Judith Trim, Carolyne Christie, Priscilla Phillips en actrice en regisseur Laurie Durning. Waters heeft drie kinderen: een zoon en dochter met Christie, en een zoon met Phillips.