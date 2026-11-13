De bekroonde Vlaams-Nederlandse oorlogsfilm Coward heeft in drie weken tijd in de Benelux meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Film Incompany vrijdag gemeld. Coward draait in Nederland en België sinds 22 oktober in de bioscopen.

De film van regisseur Lukas Dhont, die op het festival van Cannes in première ging, vertelt over de liefde tussen twee jongens die opbloeit tijdens de Eerste Wereldoorlog. De twee hoofdrolspelers, Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, werden op de slotavond van Cannes uitgeroepen tot beste acteurs van het festival.

Coward staat ook op de shortlist voor de European Film Awards. De nominaties van deze 'Europese Oscars' worden zaterdag bekendgemaakt. Daarnaast is de film de Belgische inzending voor de Oscars, die in maart worden uitgereikt. Het is de derde maal dat Lukas Dhont zijn land vertegenwoordigt bij de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Zijn vorige film, Close, werd ook genomineerd.

Het oorlogsepos werd mede geproduceerd door het Nederlandse productiehuis Topkapi Films. Er werkten diverse Nederlanders mee aan het project, onder wie cameraman Frank van den Eeden en make-upartiest Evalotte Oosterop.