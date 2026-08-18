Vin Diesel: opnames van Fast Forever in december van start

De opnames van de film Fast Forever gaan naar verwachting in december van start. Dat vertelt hoofdrolspeler en producent Vin Diesel aan vakblad Variety. De elfde en naar verluidt laatste film in de Fast & Furious-reeks moet in maart 2028 in de bioscopen verschijnen.

"We beginnen in december met filmen, als ik kan voldoen aan het verzoek van de studio", zei Diesel maandag tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de eerste The Fast and the Furious-film. Ook vertelt de 59-jarige acteur dat hij vier jaar aan het verhaal heeft gewerkt met vier verschillende scenaristen.

De release van Fast Forever staat gepland voor 17 maart 2028. Diesel speelt sinds de eerste film uit 2001 de rol van Dominic Toretto.