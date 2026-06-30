Vincent Croiset baalt van vragen over veranderende huidskleur

Vincent Croiset vindt het niet leuk dat mensen hem vanwege zijn veranderende huidskleur vragen of hij op vakantie is geweest. Dat deelt hij in een video op Instagram. De acteur, die vorig jaar bekendmaakte kanker te hebben, is het zat om steeds maar weer uit te moeten leggen dat het een bijwerking betreft, en denkt erover om voortaan maar gewoon te beamen dat hij op vakantie is geweest, zegt hij.

"Mensen, ik ben niet op vakantie geweest. Ik ben niét op vakantie geweest", zegt hij in de camera. "Ik krijg iedere dag de vraag: 'Goh meneer, wat ziet u er mooi gekleurd uit'. Dat wel, maar ik ben niet op vakantie geweest. Inmiddels denk ik: moet ik dat dan wéér uitleggen van: sorry, het is een bijwerking? Ik begin bijna het gevoel te hebben dat ik dan toch maar ga zeggen: ja, inderdaad, ik was op Mallorca, het was heerlijk, ik heb genoten van alles en nog wat. Ik weet dat het lief bedoeld is, maar nee. C'est la vie."

De 53-jarige Croiset deelt op sociale media regelmatig updates over zijn behandelingen en bijwerkingen. In april trouwde hij met zijn partner, actrice Tina de Bruin. Onlangs rondde hij de voorstelling De Opvolgers van theatergezelschap De Nieuwe Ploeg af.